Москва, , 10:33 — REGNUM Компания TopCar Design объявила о создании оригинального обвеса Inferno для Mercedes-AMG GT Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4-Door Coupe. Об этом сообщается на сайте компании.

«В комплект входит более 30 компонентов для улучшения внешнего вида и аэродинамики. Вы можете выбрать изготовление деталей из оригинального углеродного волокна Mercedes 2×2 Twill или из углеродного волокна Twill 4×4 с последующей лакировкой или окраской в цвет», — говорится в сообщении компании.

Также для авто тюнеры приготовили три варианта 21-дюймовых сверхлегких дисков: GT Style, Shark Style 2 и Fury Style.

Тюнинговый пакет состоит из переднего сплиттера, капота, боковых «юбок», диффузора, а также заднего антикрыла и различных накладок. Благодаря композитным деталям авто стало более агрессивным, а его прижимная сила увеличилась.

Отдельно стоит отметить, что все детали обвеса прошли испытания в аэродинамической трубе.

Полная модернизация автомобиля стоит 2,3−2,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что предприятие ГАЗ в Нижнем Новгороде прекращает выпуск и продажи коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic. При этом «Мерседес-Бенц Рус» будет, как и прежде, предоставлять послепродажное обслуживание владельцам данного авто.

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