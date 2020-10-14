Ватикан, , 09:32 — REGNUM Автомобильный парк папы Римского Франциска пополнился новым служебным автомобилем с водородным агрегатом — Toyota Mirai. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Понтифик выбрал авто с водородным двигателем с целью привлечения внимания человечества к экологическим проблемам. Mirai для папы Римского был модернизирован. У авто убрали крышу, установили специальный каркас, а также подножки для охраны.

В отличие от остальных Mirai новое авто Франциска имеет переработанный салон. Так, сиденья второго ряда были демонтированы, а вместо них на высоком постаменте установлено одно кресло. Вместо привычной крыши у машины стеклянный навес.

В движение «папамобиль» приводит силовой агрегат максимальной мощностью 154 «лошади» (335 Нм). Бак авто вмещает 5 кг водорода. Этого хватит для преодоления расстояния в 500 км.

Ранее сообщалось, что компания Toyota представит новое поколение водородного седана Mirai лишь в декабре 2020 года. А клиентам первые модели новинки начнут отгружать не ранее весны следующего года.

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