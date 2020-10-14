Москва, , 09:25 — REGNUM Российский спрос на устройства iPhone 12 от Apple будет меньше по сравнению с моделями iPhone 11 из-за высокой цены и отсутствия существенных отличий. Такое мнение выразили эксперты, пишет 14 октября газета «Известия».

Аналитик TelecomDaily Илья Шатилин отметил, что основное отличие iPhone 12 — поддержка технологии 5G, однако для России она пока неактуальна. Напыление Ceramic Shield не имеет практической пользы, оно лишь создаёт внешний эффект.

Поддержка технологии 5G у iPhone 12 означает, что Apple фактически догоняет конкурентов, добавил независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский. По его мнению, не стоит торопиться покупать это устройство, ведь 5G в России есть только в опытных зонах.

Эксперт полагает, что доля Apple на рынке смартфонов вряд ли вырастет после презентации новых моделей. Они находятся в ценовом диапазоне около $1000, тогда как более половины 5G-смартфонов в Китае в 2021 году будут стоить менее $400.

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iPhone 12 в основном может заинтересовать лишь поклонников бренда, спрос на отдельные новые модели будет ниже, чем на прошлогодние устройства, считают эксперты. Наиболее интересная модель в линейке — iPhone 12 mini.

По данным МТС, в третьем квартале текущего года на устройства Apple приходится 32,7% российского рынка смартфонов в денежном выражении. Доля продукции Samsung — 32,6%. Однако в количественном выражении айфоны находятся только на четвёртом месте (8,6%), уступая моделям от Samsung (28,2%), Xiaomi (14,9%) и Honor (13,8%).

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