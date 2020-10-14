Кобе, Япония, , 06:47 — REGNUM В японском городе Кобе на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries 14 октября была спущена на воду новейшая дизель-электрическая ударная подводная лодка «Тайгэй» («Большой кит»). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Испытания новой подводной лодки, которая при длине 84 метра и водоизмещении около трёх тысяч тонн относится к считающемуся одним из лучших в мире японскому классу «Сорю», начнутся в ближайшее время.

Отмечается, что «Тайгэй» принадлежит к новому поколению субмарин этого класса, которые более скрытны для обнаружения радарами и значительно дольше могут оставаться в подводном положении.

О вооружении 22-й ударной подводной лодки Японии, на постройку которой было затрачено около 76 млрд иен ($722 млн), не сообщается.

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