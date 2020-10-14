Тегеран, , 07:49 — REGNUM 13 октября министерство обороны Ирана представило первый отечественный ультразвуковой скрининговый аппарат. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Устройство, разработанное и построенное иранскими учеными, было представлено к показу в ходе церемонии, на которой присутствовал заместитель министра обороны второй бригадный генерал Гассем Тагизаде в Тегеранском госпитале Чамран.

По словам Тагизаде, машина оснащена передовым современным программным обеспечением с меню для измерения и оценки гестационного возраста, передовыми технологиями визуализации и обработки изображений, программным обеспечением дистанционного управления и передачи данных, цветной доплеровской и силовой доплеровской системой, 15-дюймовым светодиодным дисплеем с высоким разрешением и частотным диапазоном от 2,5 до 14 МГц.

Неограниченное хранение изображений на жестком диске USB, различные режимы работы, портативный и фиксированный режимы, возможность подключения к принтеру, а также легкий вес и высокое разрешение изображения являются другими особенностями нового устройства.

Тагизаде сослался на мобильность прибора, заявив, что он может быть использован в полевых госпиталях, а также в критических и чрезвычайных ситуациях.

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