Нью-Дели, , 23:52 — REGNUM Военное ведомство Индии заявило об успешных испытаниях противорадиолокационной ракеты нового поколения (RUDRAM) собственной разработки, сообщают 13 октября индийские СМИ.

Ракета была запущена по размещенной на острове Уиллер излучающей цели с истребителя Су-30МКИ.

По утверждению индийских военных, ракета RUDRAM поразила имитирующую радиолокационную станцию цель с высокой точностью.

Подробности тактико-технических характеристик ракеты RUDRAM не раскрываются.

При этом в Индии отмечают, что это первая противорадиационная ракета, созданная Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) для ВВС страны.

Ракета оснащена комбинированной системой с инерциальной и GPS-системой навигации, а также пассивной головкой самонаведения на цель на конечном участке траектории.

Пассивная головка самонаведения позволяет обнаруживать, распознавать и удерживать цели, излучающие радиоволны в широком диапазоне частот.

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