Любляна, , 23:09 — REGNUM Министр внутренних дел Словении Алеш Хойс во время совместной проверки эффективности беспилотных летательных аппаратов на приграничном районе Шентиль-Шпиельфелд 13 октября заявил, что Словения в настоящее время располагает 24 беспилотными летательными аппаратами для контроля границ, и сейчас закупает ещё 50. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Хойс встретился с министром внутренних дел Австрии Карлом Нехаммером. Они обсудили незаконную миграцию и ситуацию с пандемией коронавируса и отметили тесное сотрудничество правоохранительных структур обоих государств.

Министр Словении подчеркнул, что учения по контролю за границами беспилотными летательными аппаратами показало, что с использованием современных технологий можно многое сделать для защиты государственной границы и борьбы с незаконной миграцией и организованной преступностью, и отметил, что в соседней Австрии 40 беспилотных летательных аппаратов и 50 пилотов, которые знают, как управлять ими, и теперь Словения также будет располагать такими возможностями.