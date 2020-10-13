Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Накануне презентации Apple в сеть выложили изображения iPhone 12. Они были опубликованы 13 октября на Twitter-странице пользователя Evan Blass.

Он выложил в сеть снимки, на которы показаны расцветки новых смартфонов Apple. Пользователи смогли увидеть, как выглядят iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

https://twitter.com/evleaks/status/1315990132391018496

Напомним, Apple должна провести мероприятие 13 октября 2020 года. Ожидается, что производитель подробно расскажет о новых iPhone 12 и сообщит об их функциях.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт рассказал, когда Apple представит iPhone 12