Сеул, , 14:49 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai оснастит свою обновлённую модель Santa Fe гибридным движком Smartstream. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Мотор Smartstream будет устанавливаться в модели, предназначенные исключительно для рынка Соединённых Штатов. Всего предусмотрено три варианта двигателя.

Первый агрегат представляет собой гибридный мотор, состоящий из турбированного двигателя объёмом 1,6 литра и электродвигателя, питающегося от аккумулятора ёмкостью 1,5 кВт-ч. Этот силовой агрегат сочетается с 6-скоростным «автоматом».

Суммарная мощность движка равна 228 «лошадей» (264 Нм).

Второй двигатель имеет рабочий объём равный 2,5 литра, а его максимальная мощность достигает 194 л. с. (247 Нм). Такой мотор функционирует с 8-скоростным «автоматом».

Кроме того, в гамму моторов включён наддувный агрегат на 2,5 литра производительностью 281 л. с. (422 Нм). Он функционирует в паре с «роботом».

Ранее компания Hyundai объявила об отзывной кампании, под которую попали 25 564 электрических кроссовера Hyundai Kona. Причина отзыва — неисправные аккумуляторные батареи.

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