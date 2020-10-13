Москва, , 14:26 — REGNUM На Международную космическую станцию (МКС) будет доставлено дополнительное оборудование для поиска места утечки в переходном отсеке российского модуля «Звезда». его отправят на МКС вместе с экипажем пилотируемого корабля «Союз МС-17», который стартует 14 октября. Об этом сегодня, 13 октября, на предполётной пресс-конференции сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

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"Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место утечки», — приводит ТАСС слова Рыжикова.

Помимо оборудования, экипаж возьмёт с собой дополнительный модернизированный герметический материал, который позволит устранить утечку.

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Как сообщало ИА REGNUM, утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, в котором находится служебная аппаратура, была обнаружена в конце сентября. В пресс-службе корпорации «Роскосмос» заявили, что обнаруженная негерметичность не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС, а падение давления внутренней атмосферы МКС не превышает одного миллиметра ртутного столба за восемь часов.