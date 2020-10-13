Париж, , 14:09 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault опубликовал видео-тизеры двух моделей с электрической силовой установкой. Видео размещено на официальном канале Groupe Renault в YouTube.

Одна из новинок пока носит статус концепта. Второе авто — кросс-хэтчбек Dacia Spring, который может стать самым доступным электрокаром в Европе.

Для концептуального автомобиля специально была создана новая модульная платформа CMF-EV.

Что же касается электрохэтчбека Dacia Spring, то его концептуальная версия была представлена в марте нынешнего года. Внешне Spring похож на индийский супермини Kwid, а в технической части он являться копией модели Renault City K-ZE, которая реализуется в Китае.

По предварительным данным, Spring будет укомплектован одним электромотором производительностью 45 л. с. и литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим дальность хода на 270 км.

Напомним, официальная премьера новинок должна состояться 15 октября 2020 года в рамках мероприятия Renault eWays.

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