Москва, , 12:52 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве четырех автомобилей из-за стеклянной солнечной панели крыши. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали четыре автомобиля Volkswagen Phaeton, проданных в 2009 году.

«Причина отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Phaeton с солнечной панелью крыши (код комплектации 3FR) вследствие загрязнения поверхностей склеивания при производстве стеклянная солнечная панель крыши может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надежно», — говорится в сообщении.

При этом данный дефект может представлять опасность для участников движения позади автомобиля.

Ранее Volkswagen представил в России обновлённый кроссовер Tiguan, который будет продаваться в России в четырех комплектациях.

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