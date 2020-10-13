Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Функция быстрого возврата к играм Xbox Series X будет работать даже в том случае, если консоль была выключена. Об этом 12 октября на своей странице в Twiter сообщила журналисткка Алана Пирс.

Она рассказала, что даже в случае выключения устройства геймеры смогут быстро возвращаться к последнему моменту в игре без неоходимости совершения полного перезапуска консоли и дальшейшего наблюдения логотипов и меню. Журналистка отметила, что состояние «паузы» будет сохраняться даже в том случае, если Xbox Series X перезапустится из-за обновления прошивки.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на Xbox Series X могут выйти сборники игр Prey, Dishonored и Wolfenstein. Отмечается, что всего в них войдёт околовосьми проектов.

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