Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Руководство компании Ford приняло решение больше не вкладывать денежные средства в разработку новых машин в кузове седан, а также в модернизацию существующей модельной линейки. Об этом заявил вице-президент североамериканского подразделения Ford Кумар Галхотра в интервью корпоративному изданию Ford Authority.

По словам Галхотра, главной причиной отказа от седанов является то, что продажи машин этого сегмента по всему миру снижаются. Поэтому теперь американская компания будет делать акцент в своём развитии на расширение линейки кроссоверов, вседорожников и пикапов. Среди будущих новинок можно выделить Bronco, Bronco Sport и Mustang Mach-E, пикап Maverick.

Топ-менеджер отметил, что отрасль машиностроения очень ресурсоемкая и на запуск в производство новых моделей здесь тратятся миллиарды долларов. В этих условиях, по мнению Галхотра, встаёт вопрос, куда вкладывать инвестиции.

«Поэтому мы приняли решение инвестировать в растущий сегмент, такой как Bronco, как Mach-E, как Bronco Sport, так что у нас будет существенно больше продуктов, и они более чем компенсируют потерю седанов», — пояснил вице-президент Ford.

Ранее стало известно, что компания Ford планирует выпустить для европейского авторынка ограниченную серию модели Fiesta ST Edition с голубым цветом кузова (Azura Blue), карбоновым декором чёрного цвета и 19-дюймовыми стильными колёсными дисками с красными суппортами.

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