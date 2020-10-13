Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Автопроизводитель Ram Trucks (принадлежит итало-американскому автоконцерну Fiat Chrysler Automobiles) предложит для модели Ram 1500 TRX более 100 элементов и аксессуаров от компании Mopar. Об этом сообщает портал CarsWeek.

Среди наиболее интересных аксессуаров стоит отметить рамку RamBar, комплект вседорожного освещения, специальные подножки, а также всепогодные коврики.

Приобрести аксессуары Mopar можно будет в одном из автоцентров Ram. Кроме того, новинки доступны для заказа через фирменный каталог Mopar.

Стоит отметить, что Ram 1500 TRX является самым мощным пикапом компании, который доступен в настоящее время. Под его капотом функционирует 6,2-литровый агрегат V8 с турбонаддувом мощностью 702 л. с. (880 Нм). Такой мотор позволяет авто ускоряться до 96 км/ч за 4,5 с.

Цена самого пикапа стартует от 69 995 долларов (5,391 млн рублей).

Ранее компания Ram Trucks представила свою новую модель пикапа с индексом 700. Позиционируется авто как «крошечный грузовик с хорошими характеристиками». За основу модели взят автомобиль Fiat Strada.

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