Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Американская компания Calmini Products Inc. из Калифорнии представила экстремальную версию внедорожника Infiniti QX80. Об этом сообщается на сайте Motortrend.

Модель создана для ралли, которое пройдет 17 октября 2020 года.

Новая версия QX80 способна ездить по пересеченной местности. Авто укомплектовано усиленными бамперами, 18-дюймовыми колёсными дисками, «обутыми» в специальные вседорожные шины, новыми амортизаторами, усиленными рычагами управления, специальным компьютером, двумя запасными колёсами, а также средствами буксировки. Клиренс внедорожника стал ещё больше. Также увеличился объём бачка с воздухом для подкачки шин.

Под капотом автомобиля функционирует мотор V8 рабочим объёмом 5,6 л производительностью 400 «лошадей». Силовой агрегат сочетается с 7-скоростным «автоматом».

Ранее компания ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» объявила об отзывной кампании 3932 Infiniti QX56 (модельный код Z62), которые были выпущены в период с ноября 2009 года по января 2013 года. Причиной отзыва стала неисправная система срабатывания подушек безопасности.

Читайте также: В сети появились фото автомобиля Infiniti QX602022 года