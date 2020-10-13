Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Американская компания Ford планирует запустить продажи Mustang Mach 1 по всему миру. Об этом сообщается на портале Ford Authority.

На данный момент авто продаётся только в Северной Америке.

Это авто оснащено пятилитровым мотором Coyote V8 максимальной мощностью 480 л. с. (569 Нм). Силовой агрегат трудится с 10-скоростным «автоматом» либо с 6-позиционной «механикой» Tremec. Также авто имеет впускной коллектор, охладители моторного масла и 4,5-дюймовый выхлопной патрубок.

Кроме того, модель укомплектована новой калибровкой EPAS, жёсткими стабилизаторами поперечной устойчивости и передними пружинами, а также усилителями тормозов из комплекта Mustang GT Performance Pack 2.

В компании пока не сообщают, какая будет стоимость и тираж авто. При этом ожидается, что глобальная версия модели выйдет ограниченным тиражом.

Ранее стало известно, что компания Ford планирует выпустить для авторынка Европы лимитированную версию Fiesta ST Edition производительностью 200 «лошадей». В качестве трансмиссии у модели будет шестискоростная «механика».

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