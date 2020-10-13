Токио, , 08:16 — REGNUM Японская компания Honda планирует начать в США спецпрограмму, по которой можно будет полностью восстановить суперкары Acura NSX первого поколения до заводского состояния. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на старшего менеджера Acura по проекту NSX Джона Уоттса.

Стоит отметить, что сейчас владельцы NSX в Японии уже пользуются программой восстановления своих спорткаров — программа эта работает с 2010 года. Однако у автовладельцев из других стран нет такой возможности.

По словам Уоттса, идея расширить действие программы на Соединённые Штаты ещё находится на стадии рассмотрения. Специалисты Honda выясняют, есть ли у автовладельцев NSX в этой стране интерес к этой программе. Стоит отметить, что в США было реализовано чуть менее девяти тысяч оригинальных NSX. При этом львиная их доля до сих пор находится в хорошем состоянии.

Стоимость восстановления NSX первого поколения варьируется от 2,5 тыс. долларов (около 192,6 тыс. рублей) до 38 тыс. долларов (около 2,93 млн рублей).

Ранее компания Honda запатентовала экстерьер седана Civic одиннадцатого поколения. Модель будет собираться в Соединённых Штатах. Официально авто представят весной 2021 года.

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