Нью-Дели, , 23:17 — REGNUM Окончилось неудачей очередное испытание индийской крылатой ракеты Nirbhay, предназначенной для оснащения как обычными, так и ядерными боеголовками, сообщает 12 октября газета The Hindustan Times.

Тестовый образец ракеты с дальностью полёта 800 км был запущен Организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) с полигона в штате Орисса на берегу Бенгальского залива.

Крылатая ракета самоликвидировалась через восемь минут после старта из-за неисправности двигателя, сообщили по итогам пуска представители DRDO.

При этом, утверждает издание, партия таких ракет, еще не принятых на вооружение и в серийное производство, уже развернута у границ с Китаем.

По словам разработчиков, крылатая ракета Nirbhay развивает дозвуковую скорость в 0,7 Маха, способна огибать рельеф местности и выполнять полет на малых высотах, недоступных для наземных радиолокаторов.

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