Москва, , 19:01 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов посетил Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), где ознакомился со стратегией разработки автомобилей, работающих на водородном топливе, сообщает 12 октября аппарат замглавы правительства России.

Автомобиль Aurus Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В частности, Юрий Борисов посетил опытную производственную площадку прототипов новых автомобилей и Дизайн-центр, пообщался с конструкторами и инженерами.

«Во время визита Юрию Борисову рассказали о перспективных технологиях, над которыми сейчас работают специалисты института. ФГУП «НАМИ» совместно с Росатомом, Российской академией наук, министерством науки и высшего образования и Газпромом разрабатывает стратегию развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах», — указано в сообщении.

Напомним, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) занимается опережающими техническими решениями в сфере разработки новых типов автомобилей, двигателей и их компонентов.

Коллектив НАМИ имеет прямое отношение к разработке линейки автомобилей Aurus.

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