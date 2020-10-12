Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Интенсивное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного типа в ходе боев в Нагорном Карабахе показывает необходимость модернизации вооружённых сил США по нескольким направлениям, заявил 12 октября начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл в интервью изданию Army Times.

По его мнению, опыт боёв в Карабахе доказывает, кроме всего прочего, важность развития систем противовоздушной обороны.

Генерал Макконвилл полагает, что последние бои в зоне карабахского конфликта доказывают приоритет разработки новых систем противовоздушной обороны, приспособленных для борьбы с беспилотниками.

В частности, Макконвилл предложил устанавливать ракетные комплексы ближнего радиуса действия Stinger на бронемашины Stryker, а в перспективе — системы распознавания скопления беспилотников для последующего их уничтожения.

Кроме того, он подчеркнул, что даже при возросшей эффективности беспилотников и барражирующих боеприпасов бронетехника сохраняет за собой одну из главных ролей в наземных военных операциях.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжелую артиллерию, авиацию, РСЗО, тактические ракетные комплексы и несут тяжелые потери. При этом Азербайджан довольно эффективно применял барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе), закупленные в Израиле, а также ударные БПЛА турецкого производства.

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