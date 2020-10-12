Тольятти, Самарская область, , 15:44 — REGNUM Команда MR-Motorsport завершила работу над проектом по модернизации Lada Granta. Об этом сообщается на странице mrmotorsport в Instagram.

340-сильная версия Lada Granta Instagram mrmotorsport

«Автомобиль получился очень легкий и быстрый», — говорится в сообщении.

Проект получил название Lada Granta MR. Модернизированная модель весит всего 1254 кг.

Lada Granta MR получила полноприводное шасси, аэродинамический пластиковый обвес, спойлер, оригинальные боковые зеркала, новые шины, воздухозаборники, расположенные на крыше и капоте. Внутри модели все выполнено в спортивном стиле.

Под капотом модели стоит турбированный мотор, мощность которого составляет 340 л. с. Агрегатируется он с шестуступенчатой секвентальной кпп Samsonas.

Напомним, Lada Granta возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей в России по итогам сентября 2020 года.

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