Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Американский автопроизводитель Cadillac приступил в США к дорожным испытаниям катафалка, созданного на базе кроссовера XT5. Об этом сообщается на сайте Cadillac Society.

При этом катафалк может быть использован и в качестве лимузина.

В движение катафалк XT5 приводит двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый турбированный мотор, который работает как в переднеприводной, так и в полноприводной конфигурациях.

Также сообщается, что VIN-номер катафалка будет начинаться с «1GE», в то время как обычные исполнения XT5 начинаются с «1GY».

Ожидается, что катафалк/лимузин XT5 будет продаваться только в комплектациях Luxury или Premium Luxury.

Стоит отметить, что пока компания официально не анонсировала создание катафалка/лимузина.

Ранее стало известно, что компания Cadillac снабдит субкомпактный кроссовер XT4 системой распознавания лиц Face ID, которая позволит автомобилю идентифицировать своего владельца.

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