Бразилиа, , 12:13 — REGNUM Американская компания Ford выпустила для своего пикапа Ranger внедорожный набор. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Пакет основан на комплекте Ranger Storm и предлагается исключительно на бразильском рынке. Продаётся набор в виде отдельных комплектов.

Наиболее заметная деталь внедорожного пакета — чёрная решётка радиатора с крупной надписью RANGER. Такая решётка доступна только для моделей 2019 и 2020 годов выпуска.

Для всех Ranger доступны расширители крыльев, защищающие от царапин, чехол грузового отсека и подножки. Кроме того, в наборе есть шноркель совместимый как с 3,2-, так и с 2,2-литровыми турбированными дизельными моторами. Он позволит преодолевать брод глубиной до 0,8 м.

Напомним, акционеры совместного предприятия «Соллерс» и Ford Motor Company проголосовали за переименование автокомпании в «Соллерс Форд». Под новой вывеской автокомпания стала работать с начала октября текущего года.

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