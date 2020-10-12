Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Противовоздушная и противоракетная оборона на сегодняшней день уже являются одним из приоритетов модернизации сухопутных войск США, однако военные действия, тактика их ведения, а также применяемая военная техника в Нагорном Карабахе указывают на необходимость уделить этому вопросу более пристальное внимание. Об этом в интервью газете Army Times заявил начальник штаба Сухопутных войск ВС США генерал Джеймс Макконвилл.

По его мнению, конфликт в Нагорном Карабахе, в ходе которого активно применяются беспилотные летательные аппараты, говорит о приоритетности разработки систем противовоздушной обороны для поражения дронов.

«Мы обладаем превосходством в воздухе, но мы не обязательно видим это в будущем, — подчеркнул начальник штаба. — Как мы наблюдаем в этих боях [в Карабахе], как мы видим в других местах, [там есть] смертоносные беспилотники, с которыми нам придется иметь дело».

Вот почему одним из приоритетов модернизации армии США является противовоздушная и противоракетная оборона, объяснил Макконвилл. Это, в частности, включает в себя установку ракетных систем ближнего радиуса действия Stinger на боевые бронемашины Stryker.

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«Мы разрабатываем множество возможностей, чтобы распознавать скопления беспилотных летательных систем и затем поражать их», — добавил генерал.

При этом он подчеркнул, что танки и боевые машины пехоты, по его мнению, всё равно продолжают играть важную роль.

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«Я вижу их в будущем, потому что солдат нужно защищать, когда передвигаешься по смертельно опасному полю боя», — заявил Макконвилл.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявлял, что система противоракетной обороны США требует серьёзного совершенствования. Такие заявления он сделал на фоне нападений дронов на предприятия саудовской компании Saudi Aramco и ракетной атаки по американским военным объектам в Ираке, совершенной Ираном. Тогда Уолтерс подчеркнул, что у США уже есть план по объединённой противовоздушной системе обороны, которая может защитить как на большой, так и на малой высотах.