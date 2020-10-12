Берлин, , 10:35 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил фургон California 6.1 Beach для любителей путешествовать большой компанией. Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.

Заказать новинку можно будет в конце октября текущего года, а первые поставки намечены на март следующего года. Базовая комплектация California 6.1 Beach равна 52 062 фунта стерлингов (около 5,19 млн рублей). Покупателям будут доступны две модификации — Camper и Tour.

Фургон выделяется подъёмной гидравлической крышей с ручной регулировкой. Кроме того, новинка оснащена дисками на 17 дюймов из лёгкого сплава, радио и походным столиком с двумя складными стульями.

В исполнении Tour модель комплектуется пятью креслами. За доплату можно увеличить число посадочных мест до шести или семи.

В качестве силового агрегата автомобиль имеет двухлитровый дизельный мотор, который выдаёт 150 л. с. Движок работает с 7-скоростной трансмиссией.

Ранее компания EarthCruiser создала компактную кемпинговую надстройку EC Terranova Expedition Camper, которую можно установить на шасси таких автомобилей, как Ford F-350, Chevy Silverado 3500 или Ram 3500 2020+.

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