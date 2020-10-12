Токио, , 09:27 — REGNUM Новая баллистическая ракета, показанная на военном параде в Пхеньяне, способна преодолеть противоракетную оборону Японии. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като 12 октября на пресс-конференции в Токио.

Он отметил, что в КНДР в параде 10 октября участвовали ракеты, которые, вероятно, Японии будет трудно отразить с помощью имеющегося сейчас потенциала. Правительство страны намерено усилить возможности противоракетной обороны, чтобы отвечать на потенциальные угрозы, более сложные и многочисленные.

Показанная на параде в КНДР баллистическая ракета, уточнил Като, может относиться к классу межконтинентальных и запускаемых с подводных лодок. Япония будет ещё бдительнее следить за военными возможностями Северной Кореи, сотрудничая по этому вопросу с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Пхеньяне прошёл военный парад по случаю 75-летия основания правящей Трудовой партии Кореи. Участвовавшая в нём ракета, указали специалисты, напоминает «Хвасон-15», которая может пролететь более 12 тыс. км и поразить любую цель в материковой части США.

Читайте также: На военном параде в КНДР показали новую баллистическую ракету