Пекин, , 03:29 — REGNUM Китай 12 октября осуществил успешный запуск на орбиту спутника дистанционного зондирования земли «Гаофэн-13». Об этом Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщает на своей официальной странице в социальной сети WeChat.

Запуск спутника, который планируется использоваться в сельском хозяйстве, экологии и при землемерных работах, был произведён в 00:57 по местному времени с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. На орбиту его вывела ракета «Чанчжэн-3B».

Отмечается, что проведённый запуск стал 349-м для ракетоносителей серии «Чанчжэн».

Напомним, что в начале сентября со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань Китаем был успешно осуществлён запуск космического корабля многоразового использования.

Как сообщало ИА REGNUM, девять спутников группировки «Цзилинь-1 Гаофэн 03−1» были успешно запущены в Китае с помощью одной ракеты-носителя морского базирования «Чанчжэн-11». Все космические аппараты выведены на расчётные околоземные орбиты.

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