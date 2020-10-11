Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Изображения чехлов для будущих смартфонов iPhone 12 на своём сайте представил производитель аксессуаров для гаджетов Totallee.

Данные изображения появились 11 октября в связи со стартом продаж новых чехлов для пока не представленных смартфонов от корпорации Apple. Помимо намерения продать свою продукцию, компания рассекретила внешний вид будущих гаджетов.

К примеру, по версии Totallee, у iPhone 12 и iPhone 12 mini будут двойные основные камеры, а более дорогие версии iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — тройные.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября состоится мероприятие Apple Event, в ходе которого ожидается представление новых смартфонов iPhone 12-й серии.