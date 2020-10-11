Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Самый высокий уровень нагрева во время теста, по сравнению с конкурентами, показала консоль Sony PlayStation 5. Результаты тестов 10 октября опубликовал Twitter-аккаунт Roberto Serrano.

В результате работы под нагрузкой приставка от компании Sony разогрелась до 65 градусов по Цельсию. При этом прямой конкурент консоли от компании Microsoft под названием Xbox Series X оказалась холоднее на 3 градуса.

При этом у Microsoft есть еще одна более «слабая» консоль Xbox Series S, которая во время тестов разогрелась лишь до 58 градусов по Цельсию. Несмотря на проигрыш по температурным показателям тестеры отметили тихую работу консоли PlayStation 5.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября компания Sony принесла извинения покупателям, которые намеревались оформить предзаказ на консоль Sony PlayStation 5. Оказалось, что приставок попросту не хватило на всех покупателей и желающих получить консоль в день начала продаж предупреждают о вероятной задержке в доставке.