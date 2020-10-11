Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Функцию «облачного» буфера обмена, позволяющая копировать текст с устройств под управлением Android на операционную систему Windows 10, планируют добавить представители корпорации Microsoft. Об этом 10 октября сообщает портал WindowsLatest.

Новая функция находится на стадии бета-тестирования для клавиатуры SwiftKey, которую используют владельцы устройств под управлением Android. Теперь пользователи могут ввести текст, к примеру, на смартфоне, скопировать его и вставить куда-либо на компьютере с Windows 10.

Отмечается, что технология, лежащая в основе данной функции, была добавлена в Windows 10 еще в 2018 году, но только теперь Microsoft решила адаптировать её для владельцев устройств с Android под взаимодействие со своей операционной системой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября корпорация Microsoft опубликовала предупреждение о том, что в сети появился новый вирус MalLocker, который способен поражать устройства под управлением Anroid.