Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Процессор 10-го поколения i3−10 100 °F, который является конкурентом процессору Ryzen 3 3300X от компании AMD, но стоит при этом дешевле, представила корпорация Intel. Об этом 10 октября сообщает издание Tom’s Hardware.

Журналисты отмечают, что бюджетный процессор от компании Intel может стать серьёзным конкурентом кристаллу от AMD. И это несмотря на то, что при схожих характеристиках тепловыделения и тактовой частоты под нагрузкой, процессор Ryzen 3 3300X обходит конкурента по показателям базовой частоты (на 200 МГц больше) и по размеру кэша третьего уровня (16 МБ в отличие от 6 МБ у Intel).

Тем не менее, выигрышной оказалась цена процессора i3−10 100 °F. Стоимость «кристалла» от Intel будет начинаться от $79, в то время, как ценник процессора AMD Ryzen 3 3300X варьируется в пределах $120.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября стало известно, что компания Intel сняла с производства мини-компьютеры NUC Hades Canyon, в которые корпорация вставляла свои собственные процессоры вместе с видеокартой от компании AMD.