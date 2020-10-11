Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Финальные цена на грядущие смартфоны IPhone 12-й серии от корпорации Apple назвал инсайдер под псевдонимом Komiya. Соответствующая информация размещена 10 октября в соцсети Twitter.

На данный момент неизвестно, какие именно названия получат модели IPhone новой серии, но инсайдер написал, что самая младшая модель с вероятным наименованием Mini будет стоить от $650.

Цена обычного iPhone 12, пишет Komiya, будет начинаться от $750. Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max обойдутся покупателю в $1000 и $1100 соответственно. Помимо прочего, ценник будет расти в зависимости от количества памяти в каждом смартфоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представление Apple Event состоится 13 октября 2020 года.