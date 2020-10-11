Москва, , 18:54 — REGNUM Информацию на счёт использования и планов установки на территории России серверного оборудования Google Global Cache запросил Роскомнадзор, 10 октября сообщает РБК.

Письма с требованиями ведомства получил ряд операторов связи. По их мнению, сбор информации связан с законом о суверенном интернете.

Источники агентства попытались объяснить интерес Роскомнадзора тем, что технология Google Global Cache позволяет избегать фильтрации проходящего через него трафика, что, вероятно, может являться нарушением российского законодательства.

Напомним, суть Global Cache заключается в том, что корпорация Google устанавливает в разных странах дополнительное серверное оборудование, которое позволяет разгрузить магистральные интернет-сети. За счёт этого, пользователи могут намного комфортнее и быстрее пользоваться, к примеру, таким сервисом, как YouTube.