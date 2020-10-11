Пекин, , 18:30 — REGNUM Умные экраны с операционной системой Harmony OS собирается выпустить китайская корпорация Huawei. Об этом 11 октября сообщает портал Gizmochina.

Логотип Huawei laboratorio linux

Данные экраны позволят взаимодействовать с различными функциями автомобиля. В этом им поможет новая операционная система, которую разработали программисты Huawei.

В компании планируют, что данные экраны найдут своё применение не только в транспорте, но и в домашних условиях, а также на территории офисов или для занятия спортом.

Напомним, 10 сентября 2020 года корпорация Huawei представила новую версию своей фирменной операционной системы Harmony OS. Представители компании отметили, что в первую очередь операционку планируют применить на новых умных телевизорах от Huawei.