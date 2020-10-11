Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Приём заказов на видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 остановила компания Nvidia в своём онлайн-магазине. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что речь идёт о специальной версии этих видеокарт под названием Founders Edition. Данное решение было связано с различными сбоями в онлайн-магазине, с которыми сталкивались покупатели.

В целях удобства для своих клиентов в Nvidia решили передать функцию продажи своим партнёрам. Продажами данных видеокарт на территории США займётся сервис Best Buy.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что компания Nvidia отложила старт продаж видеокарты GeForce RTX 3070. Новой датой в компании указали 29 октября 2020 года.