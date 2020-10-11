Пекин, , 16:37 — REGNUM В моделях смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro будут стоять разные процессоры. Об этом 11 октября сообщает портал Gizchina.

Журналисты отмечают, что речь идёт о новой линейке смартфонов Redmi Note 10, у которой имеется более «мощная» Pro-версия. Обычный гаджет будет иметь в себе процессор SoC MediaTek Dimensity 720, а в его улучшенную версию инженеры установят кристалл Qualcomm Snapdragon 750G.

Как отметили эксперты, разница между данными процессорами является существенной. К примеру, прямым конкурентом Dimensity 720 от MediaTek является младшая версия процессоров Qualcomm под названием Snapdragon 730G.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что официальная представление флагманских смартфонов от компании Huawei линейки Mate 40 состоится 22 октября.