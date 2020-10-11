Цюрих, Швейцария, , 15:09 — REGNUM Китайская компания Huawei сможет выполнить свои обязательства по 5G-проектам в странах Европейского союза, несмотря на санкции правительства США. Об этом сообщил вице-президент европейского подразделения Huawei Абрахам Лю газете Kurier.

Представитель Huawei отметил, что ужесточение санкций правительства США в отношении китайской компании сделало невозможным сотрудничество с некоторыми американскими партнёрами. Он заверил, что это не помешает Huawei выполнить обязательства перед клиентами в Евросоюзе по проектам в сфере 5G. Лю подчеркнул, что компании удалось добиться этого благодаря многочисленным подготовительным мероприятиям и заблаговременным инвестициям в передовые технологии.

По оценкам экспертов, на долю Huawei приходится около одной трети телекоммуникационного оборудования, используемого в сетях 4G/LTE в странах Евросоюза. В китайской компании рассчитывали получить примерно такую же долю в проектах по развёртыванию 5G, однако под давлением правительства США некоторые страны ЕС отказались от сотрудничества с Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре операторы связи Orange и Proximus объявили, что будут использовать оборудование шведской компании Nokia при создании сетей 5G в Бельгии.

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