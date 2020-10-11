Париж, , 14:42 — REGNUM Твердотопливный двигатель P120C, который будет использоваться в первых ступенях ракет-носителей Европейского космического агентства (ЕКА) Ariane 6 и Vega C, прошёл третье и последнее статическое испытание. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Двигатель P120C разработан совместным предприятием ArianeGroup и Avio, получившим название Europropulsion. Для статических испытаний было собрано три таких двигателя, последние тесты проводились на испытательном стенде космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

Ожидается, что оба испытательных запуска ракет, в которых будут использоваться эти двигатели, состоятся в 2021 году. При оснащении двумя такими двигателями ракета-носитель Ariane 6 сможет выводить на геопереходную орбиту около 5 тонн полезной нагрузки, а в модификации с четырьмя двигателями — около 11 тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер заявил, что первый испытательный запуск разрабатываемой ракеты-носителя Ariane 6 состоится не раньше второй половины 2021 года.

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