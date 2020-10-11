Набережные Челны, Татария, , 14:10 — REGNUM Стартовали испытания нового карьерного самосвала КамАЗ-65 805, также известного как «Атлант». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

«Атлант» стал первым камазовским карьерным самосвалом. Тестовый образец оснащён 12-литровым двигателем КамАЗ-910.11 в 500 л.с. и имеет грузоподъёмность 60 тонн.

Самосвал будет оснащаться дополнительными системами, необходимыми для работы в карьерах. В частности, «Атлант» получит системы контроля давления в шинах, крена и перегруза автомобиля. Новые грузовики будут оснащаться системами кругового видеообзора, что позволит водителям полностью контролировать обстановку вокруг самосвала во время погрузочно-разгрузочных работ.

До конца текущего года опытный образец будет передан в Кузбасс, где будут проведены испытания автомобиля в условиях реального использования. Первую опытно-промышленную партию карьерных самосвалов предприятие планирует выпустить в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2020 года КамАЗ стал лидером рынка российских грузовых автомобилей.

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