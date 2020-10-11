Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Компания-издатель 505 Games объявила о предстоящем прекращении поддержки мультиплатформенной RPG Indivisible в связи с роспуском студии, разработавшей эту игру. Об этом сообщает пресс-служба 505 Games.

В прошлом месяце стало известно о роспуске игровой студии Lab Zero Games, выпустившей в октябре 2019 года популярный ролевой боевик Indivisible. Издавшая эту игру компания 505 Games рассказала о дальнейшей судьбе проекта.

В 505 Games сообщили, что последнее обновление Indivisible будет выпущено 13 октября. После этого будет прекращена дальнейшая работа над этим проектом, однако игра останется доступной на цифровых платформах.

«Мы гордимся созданной игрой и рады, что она заслуженно получила такие хорошие отклики. Сожалеем, что это приключение так заканчивается», — подчеркнули в 505 Games.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам октябре 2019 года видеоигра Indivisible была признана одной из лучших игровых новинок в сервисе Steam.

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