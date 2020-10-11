Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Американская компания Tesla планирует выпустить более 500 тысяч электромобилей за 2020 год. Об этом сообщает портал Electrek со ссылкой на электронное письмо генерального директора Tesla Илона Маска сотрудникам компании.

В 2019 году компания Tesla произвела более 367 тысяч электромобилей. Два первых квартала 2020 года оказались неудачными для компании. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции за первую половину года с заводов Tesla сошло только 185 тысяч электромобилей.

Однако в третьем квартале компания выпустила 145 тысяч электромобилей, что является рекордным показателем для компании. Это позволило руководство Tesla предположить, что в текущем году компании впервые удастся выпустить более 500 тысяч электромобилей.

«Мы основали Tesla чуть более 16 лет назад, тогда я не мог думать, что мы продвинемся так далеко. Благодаря вашей напряжённой работе и изобретательности у нас действительно есть шанс впервые выпустить более полумиллиона автомобилей за год», — сообщил глава Tesla.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2021 года компания Tesla планирует запустить предприятие в коммуне Грюнхайде вблизи Берлина, которое станет первым заводом по производству электромобилей Tesla в Европе.

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