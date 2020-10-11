Берлин, , 12:36 — REGNUM Немецкая компания Software AG пострадала от кибератаки, приведшей к утечке данных клиентов. Об этом сообщает электронный журнал ZDNet.

Компания Software AG является вторым по величине разработчиком программного обеспечения в Германии. Компания занимается разработкой решений для управления бизнес-процессами для таких компаний, как Fujitsu, Telefonica, Vodafone, DHL и Airbus.

Компьютерные сети Software AG были атакованы хакерской группировкой Clop при помощи вируса-шифровальщика. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $20 млн за восстановления доступа к повреждённым данным. Отмечается, что это требование стало одним из самых крупных за всю историю атак вирусов-шифровальщиков.

В Software AG заверили, что компания продолжает предоставлять все услуги клиентам, включая облачные сервисы, в штатном режиме. При этом в компании отметили, что злоумышленникам удалось получить доступ к некоторым внутренним данным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре от кибератаки в США пострадали более 250 медицинских учреждений компании Universal Health Services.

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