Париж, , 11:43 — REGNUM Правительство Франции выделит €21 млн (около $25 млн) на поддержку проектов по повторному использованию подержанной электроники. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О рассказал, что в правительстве обсуждалось несколько вариантов реализации программы по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду, которое оказывают производители электронных устройств. В качестве одного из возможных решений рассматривалась идея введения дополнительного налога при продаже новых электронных устройств.

Седрик О добавил, что от этой идеи решили отказаться, так как производители смогут просто переложить дополнительные расходы на конечных потребителей. Вместо этого в правительстве Франции решили поддержать компании, занимающиеся восстановлением и продажей подержанных электронных устройств. Планируется, что эта программа будет развёрнута в январе 2021 года и на её реализацию будет выделено около $25 млн.