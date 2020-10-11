Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Ни одна из моделей линейки смартфонов Apple iPhone 12 не будет оснащена экраном с частотой кадров 120 Гц. Об этом сообщил отраслевой эксперт Джон Проссер на своей странице в социальной сети Twitter.

В последние годы компания Apple представляла новые смартфоны в сентябре, однако в 2020 году релиз линейки iPhone 12 оказался задержан. Ожидается, что они будут представлены на мероприятии Apple Event 13 октября, однако официальной информации о новых устройствах пока нет.

Эксперт Джон Проссер сообщил, что предзаказ на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro будет открыт 16 октября, а в магазинах эти смартфоны появятся 23 октября. При этом модели iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Minin поступят в продажу только в ноябре. Также Проссер добавил, что ни одна из моделей не получит экран с частотой кадров 120 Гц.

Ранее Проссер делал ряд точных прогнозов о новых устройствах Apple. В частности, в 2020 году он заранее назвал точные характеристики смартфона iPhone SE и дату выхода этой модели.

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