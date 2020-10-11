Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Специалисты американской компании Microsoft предупредили об активности нового вируса MalLocker, поражающего устройства под управлением операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

Новый вирус распространяется через различные форумы и сторонние сайты под видом популярных приложений или взломанных мобильных игр. После установки на устройство вирус блокирует доступ к файлам, а поверх экрана выводится уведомление о требовании выкупа для восстановления доступа к устройству.

В примере, приведённом специалистами Microsoft, на поражённом устройстве выводится сообщение, якобы от имени МВД России, с требованием выплаты штрафа. Также вирус блокирует использование кнопки Home, чтобы сообщение с требованием выкупа всегда оставалось поверх экрана.

Эксперты отмечают, что в действительности вирус не шифрует данные на мобильном устройстве, поэтому может быть удалён с помощью антивирусного программного обеспечения. Также в Microsoft рекомендуют не устанавливать приложения со сторонних сайтов и неофициальных магазинов приложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что резкий рост интренет-трафика может свидетельствовать о заражении смартфона вредоносным программным обеспечением.