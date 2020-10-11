Москва, , 08:46 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» завершили вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-17» на стартовый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Помимо вывоза на стартовый комплекс на 11 октября также запланированы сборка схем и проведение автономных испытаний корабля, ракеты и стартового комплекса. Старт назначен на 14 октября.

Корабль «Союз МС-17» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс. Впервые для пилотируемых кораблей полёт будет проходить по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме.

Планируется, что время от запуска корабля до стыковки с МКС составит чуть более трёх часов. Ранее такая схема сближения применялась только для грузовых кораблей «Прогресс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре высота орбиты МКС была уменьшена на 1,3 км для формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-17».

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