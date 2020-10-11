Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Видеоигра Ghost of Tsushima сможет работать с частотой до 60 кадров в секунду при использовании функции Game Boost на новых приставках PlayStation 5. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика игры Sucker Punch Productions.

В компании отметили, что Ghost of Tsushima будет доступна на PlayStation 5 в первый день релиза новой приставки. Пользователи смогут перенести сохранения на консоль нового поколения, а также запустить игру с частотой до 60 кадров в секунду.

«Хотя скорость загрузки на PS4 достаточно велика, подождите, пока вы увидите её на PS5!», — отметили разработчики.

Релиз видеоигры Ghost of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года. За три дня в мире было продано более 2,4 млн копий, что стало рекордным результатом для приставки PlayStation 4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Sony рассказали, что на приставке PlayStation 5 будут поддерживаться 99% игр, выпущенных для PlayStation 4.