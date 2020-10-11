Москва, , 07:57 — REGNUM Ухудшение качества связи, нехватка места для хранения контактов и отсутствие поддержки 4G могут свидетельствовать о необходимости замены сим-карты на смартфоне. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что главным признаком необходимости замены сим-карты является ухудшение качества связи, выражаемое в кратковременных разрывах или плохом сигнале. Также замена сим-карты может потребоваться тем, кто предпочитает хранить на ней список контактов. Старые сим-карты имеют небольшой объём памяти, поэтому этот список может быстро заполниться.

Также устаревшие сим-карты могут не поддерживать связь стандарта 4G/LTE. Это может помешать использовать приложения, требующие быстрого подключения к интернету.

Щельцин напомнил, что при обновлении сим-карты не требуется менять номер телефона или тариф. Он порекомендовал обновлять сим-карту при покупке нового смартфона, выбирая формат (microSIM, miniSIM или nanoSIM), наиболее подходящий под конкретное устройство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что резкий рост расхода интернет-трафика может свидетельствовать о заражении смартфона вредоносным программным обеспечением.

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