Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоится не ранее начала ноября. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее запуск пилотируемого корабля был назначен на 31 октября. В NASA объяснили, что перенос запуска связан с необходимостью проведения дополнительных проверок из-за нестандартного поведения ракеты-носителя Falcon 9, наблюдаемого во время недавнего запуска.

«Запуск миссии NASA SpaceX Crew-1 на Международную космическую станцию теперь нацелен на период с начала до середины ноября», — добавили в NASA.

Crew Dragon будет запущен посредством ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Корабль доставит на МКС астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и специалиста Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногучи. Этот полёт станет первым регулярным рейсом нового корабля к МКС.

Космический корабль Crew Dragon был разработан американской компанией SpaceX по заказу NASA. Испытательный пилотируемый полёт Crew Dragon к МКС состоялся весной 2020 года.